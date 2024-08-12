В Истре продолжается обследование и восстановление конструкций тепловых камер

В городском округе Истра продолжается обследование и восстановление тепловых камер в рамках подготовки к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации г.о. Истра.

Ремонт тепловых камер — важная часть подготовительных работ. В конце каждого отопительного сезона проводится ревизия этих объектов, чтобы оценить состояние оборудования и запланировать ремонт на лето.

Летний период используется для активного восстановления тепловых камер: заменяются плиты и герметично закрываются камеры после ремонта.

За прошедшую неделю сотрудники АО «Истринская Теплосеть» выполнили ряд работ:

в деревне Кострово восстановлены плиты перекрытий тепловых камер возле домов № 13, 14 и 22.

В ближайших планах — восстановление разрушенной плиты перекрытия тепловой камеры в поселке Гидроузел, дом № 5, а также ремонт кирпичной кладки в тепловой камере № 29 в поселке Первомайский.

Тепловые камеры — это инженерные сооружения, в которых размещаются стыки трубопровода и вентили. Они должны оставаться сухими и герметичными круглый год.



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«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», - сказал Воробьев.