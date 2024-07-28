В Пущине на пешеходной дорожке от улицы Балковская до проспекта Науки установят новое освещение

В городе Пущино на пешеходной дорожке от улицы Балковская до проспекта Науки в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 5 светильников и 4 опоры для них. Протяженность системы наружного освещения составит 187 метров.

В 2024 году на территории Московской области запланировано провести освещение на 216 объектах. На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения. Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.