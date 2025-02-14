В фонде капремонта Подмосковья рассказали о гарантийных обязательствах по работам
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Гарантии на работы по капремонту составляют 5 лет с момента завершения работ и подписания акта приемки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Если были выявлены дефекты, возникшие после выполнения работ, то собственникам необходимо:
- написать заявление в свою управляющую организацию для составления первичного акта осмотра выявленных недостатков;
- письменно (можно с фото- и видеосъемкой) зафиксировать выявленные дефекты;
- обратиться в фонд капитального ремонта для устранения выявленных дефектов.
На основании обращения специалисты фонда капитального ремонта организуют комиссионный выезд в составе:
- представителей подрядной организации;
- собственников жилья;
- управляющей организации;
- представителей строительного контроля.
Если недостатки не являются следствием нарушения технологии производства работ, то случай не относится к гарантийному и обязанность по устранению данных замечаний у подрядной организации отсутствует.
Важно: гарантийный срок не отменяет обязанности управляющей организации обслуживать многоквартирный дом и проводить плановые работы.
Фонд капитального ремонта Подмосковья является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.
Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.