сегодня в 16:07

В фонде капремонта Подмосковья рассказали о гарантийных обязательствах по работам

Гарантии на работы по капремонту составляют 5 лет с момента завершения работ и подписания акта приемки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Если были выявлены дефекты, возникшие после выполнения работ, то собственникам необходимо:

написать заявление в свою управляющую организацию для составления первичного акта осмотра выявленных недостатков;

письменно (можно с фото- и видеосъемкой) зафиксировать выявленные дефекты;

обратиться в фонд капитального ремонта для устранения выявленных дефектов.

На основании обращения специалисты фонда капитального ремонта организуют комиссионный выезд в составе:

представителей подрядной организации;

собственников жилья;

управляющей организации;

представителей строительного контроля.

Если недостатки не являются следствием нарушения технологии производства работ, то случай не относится к гарантийному и обязанность по устранению данных замечаний у подрядной организации отсутствует.

Важно: гарантийный срок не отменяет обязанности управляющей организации обслуживать многоквартирный дом и проводить плановые работы.

Фонд капитального ремонта Подмосковья является организацией, подведомственной министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.