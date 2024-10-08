В Электростали завершается ремонт теплотрассы

На восточной стороне Электростали подходит к концу ремонт теплотрассы. Подрядчик приступил к засыпке траншей в тех местах, где работы уже завершены, где проверены стыки и опрессована трасса. Также на участках проходит гидроизоляция тепловых камер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улицах Рабочей, Юбилейной, в конце улицы Карла Маркса, а также на Рабочем и Восточном проезде трубы уже заполнены теплоносителем. На улице Спортивной работы успешно завершены, и осталось восстановить элементы благоустройства.

Управляющие организации постепенно подключают дома к системе. Включение и наладка систем отопления учреждений образования, культуры, здравоохранения и социальной сферы было с 30 сентября, а с 7 октября сотрудники коммунальных служб начали подавать тепло в жилые дома. Поскольку запуск отопления — это сложный технологический процесс, он может занимать до десяти дней.

Вопросы по отоплению можно задать по телефону ЕДС ЖКХ Восток: 8 (800) 775-00-60. Также можно обратиться в управляющую компанию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.