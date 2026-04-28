В Электростали заменили насос на водозаборном узле № 7

Специалисты «Мособлводоканала» планово заменили глубинный насос на водозаборном узле № 7 в Электростали. Объект обеспечивает водой город с населением более 140 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Водозаборный узел № 7 — один из семи объектов, которые обеспечивают Электросталь питьевой водой. Он играет важную роль в системе городского водоснабжения, поскольку снабжает ресурсом значительную часть жителей. Своевременное обновление оборудования на таких объектах позволяет поддерживать стабильную работу всей инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.