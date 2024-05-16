В Электростали ведется ремонт подъездов

сегодня в 13:46

В Электростали проходит ремонт подъездов. В данный момент идет ремонт в 30 подъездах городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году в рамках текущего ремонта и по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» будут обновлены 54 подъезда.

«Там отремонтируют входные группы, стены и потолки, восстановят плиточное покрытие полов, заменят почтовые ящики, осветительные приборы, клапаны мусоропровода и оконные блоки, а также проведут монтаж проводов в короба», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.