В Электростали в усиленном режиме продолжается уборка снега

В Подмосковье продолжается сильный снегопад. Для устранения последствий стихии коммунальные службы городского округа Электросталь работают в усиленном режиме, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дорожная сеть убирается в порядке приоритета. В первую очередь обеспечивается проезд общественного транспорта. Во дворах сначала расчищаются входные группы и ступени, проезды к контейнерным площадкам, обеспечивается проезд машинам скорой помощи и спецтехники.

Для эффективной работы снегоуборочной техники во дворах организованы места временного складирования снега. Также при прохождении тракторов образуются валы на обочине, для их уборки требуется больше времени. Это необходимо, чтобы быстро расчистить проезды и тротуары для всех.

Во всех районах городского округа работают экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы и другие специализированные машины. Во дворах подходы к подъездам, лестницы и дорожки расчищаются силами управляющих компаний.

Работы по уборке снега продолжаются. Службы устранят последствия снегопада поэтапно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.