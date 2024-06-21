В Электростали в 2024–2028 годах модернизируют коммунальную инфраструктуру

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел в Электростали Открытую трибуну на тему: «Модернизация коммунальной инфраструктуры в Московской области», обсудили в том числе и инфраструктуруЭлектростали. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как напомнил председатель профильного Комитета Мособлдумы Игорь Коханый, текущей зимой в ряде городских округов возникли аварийные ситуации, некоторые жители на время остались без тепла и горячей воды.

«Чтобы исключить такие случаи, в Московской области ведется масштабная работа по строительству и ремонту котельных и теплосетей. Сейчас задача депутатов — контролировать выполнение работ, а также встречаться с жителями и рассказывать всю необходимую информацию. Важно, чтобы люди знали, когда начнутся работы, что будет сделано, и когда они завершатся. Один из форматов общения — как раз открытая трибуна», — рассказал парламентарий.

Игорь Коханый отметил, что это уже пятая Открытая трибуна. В этот раз звучали доклады о модернизации инфраструктуры в городских округах Богородский, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Электросталь.

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал заместитель министра энергетики Московской области Андрей Пулин.

По его словам, в Электростали в этом году запланирован капитальный ремонт 1 котельной на Строительном переулке. А также капитальный ремонт теплосетей на улицах К. Маркса, Октябрьской и замена 5 км теплосетей от котельной «Восточная».

Программа модернизации теплоснабжения коснется 28 тыс. человек.

В 2025 году планируется строительство 5 котельных в с. Иванисово, п. Фрязево, п. Елизаветино, ул. Набережна, г. Электросталь, пр-д Восточный, г. Электросталь, ул. Золотухи. Еще 1 котельную в военном городке Ногинск-5 капитально отремонтировать.

В 2026 году планируется строительство одной котельной в п. Всеволодово, капитальный ремонт котельной в Строительном переулке, а также капремонт теплосетей в п. Новые дома.

В 2028 году запланировано строительство одной котельной в п. Новые дома.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 15 тыс. человек.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.