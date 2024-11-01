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В Электростали смонтировали 70 светильников в рамках программы «Светлый город»

В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Электросталь реализуется проект «Светлый город», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году по запросам жителей было сделано наружное освещение по Загородному проезду на участке от СНТ «Дружба» до СНТ «Горелый лес». Работы проводила подрядная организация ООО «НОРЭНЕРГО».

Специалисты установили и обвязали самонесущим изолированным проводом 72 опоры и смонтировали 70 светодиодных энергоэффективных светильников, мощностью по 60 Вт. Протяженность освещенного участка Загородного проезда составила 2,8 км.

Проект «Светлый город», инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым, реализуется в Подмосковье с 2017 года, чтобы убрать недоосвещенные места и создать комфортные условия для жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.