В Электростали ремонтируют дом 1955 года на улице Николаева

Капитальный ремонт кровли и фундамента проводят в доме № 23 на улице Николаева в Электростали. Работы выполнены на 60%, завершить их планируют в сентябре, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация фонда капитального ремонта Московской области ведет работы в доме 1955 года постройки. Проект предусматривает обновление скатной крыши и ремонт фундамента с устройством отмостки. Общий объем кровельных работ составляет 1 600 кв. м, текущая строительная готовность — 60%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.