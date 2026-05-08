В Электростали продолжают капремонт дома на улице Николаева

Капитальный ремонт многоквартирного дома 1955 года постройки продолжается в Электростали на улице Николаева, 23. Подрядчик обновляет кровлю и проводит работы в подвальном помещении, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Работы ведут в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Подмосковья. Четырехэтажное кирпичное здание было построено в 1955 году.

В настоящее время подрядная организация выполняет капитальный ремонт скатной кровли. Строительная готовность по этому виду работ достигла 70%. Специалисты монтируют стропильную систему и проводят утепление чердачного помещения.

Параллельно начаты работы по устройству гидроизоляции подвального помещения. Это позволит снизить риск подтопления и продлить срок службы фундамента. Также на объекте завершили оштукатуривание вентиляционных шахт.

Контроль качества, соблюдения технологий и соответствия проектной документации на всех этапах осуществляют сотрудники управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.