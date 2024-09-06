В Электростали повысили надежность электроснабжения более 3 тыс потребителей

Специалисты «Мособлэнерго» полностью завершили запланированные на 2024 год работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей в округе Электросталь. Выполнена реконструкция и строительство двух подстанций, построено 950 м воздушной линии электропередачи и отремонтировано две подстанции. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В мае в работу введена подстанция с двумя трансформаторами по 400 кВА взамен прежней ТП-72, которая была вмонтирована в жилой дом. От новой подстанции запитаны более 10 многоквартирных дома на ул. Пушкина, в которых проживает около 3 тыс. человек, а также школы № 11 и № 15. В подстанции ТП-33 на ул. Лесной благодаря замене силового оборудования увеличили мощность объекта с 400 кВА до 630 кВА.

Для электроснабжения земельных участков, предназначенных под строительство домов для многодетных семей на улицах Сиреневой, Лазурной, Ясной и Светлой, выполнена реконструкция оборудования подстанции ТП-337, от которой также проложена новая воздушная линия ВЛ-0,4 кВ протяженностью 950 м.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий», — сказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Всего в 2024 году работы по программе повышения надежности электроснабжения потребителей проводятся в следующих городских округах Подмосковья: Раменском, Пушкинском, Наро-Фоминском, Волоколамском, Ленинском, Одинцовском, Богородском, Орехово-Зуевском, а также в Домодедове, Ступине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Солнечногорске, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове, Химках, Балашихе, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Лыткарине, Павловском Посаде и Электростали.

В программу вошел 381 электрообъект строительства, ремонта и реконструкции. На данный момент работы выполнены на 90,4%, и их завершение запланировано до начала отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.