В Электростали построят новую котельную

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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству блочно-модульной котельной на 35 МВт в г. о. Электросталь, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Выполнение работ планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительства БМК на 35 МВт по адресу: Московская область, г. о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный (в т. ч. ПИР).

Объемы выполняемых работ определяются проектными решениями, содержащимися в рабочей документации. Проектом необходимо предусмотреть устройство наружных инженерных сетей согласно техническим условиям ресурсоснабжающих организаций. Также планируются благоустройство территории после строительно-монтажных работ.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.