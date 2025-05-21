В Электростали планируют провести капремонт более 1 км участков теплосетей

В подмосковной Электростали в следующем году планируют капитально отремонтировать более 1 км участков теплосети. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Электросталь», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: „Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-25 до ТК-26, от ТК-24 до ТК-23, от ТК-21 до ТК-33, от ТК-21 до ТК-17 по ул. К.Маркса, от ТК-17 до ТК-9 по ул. Октябрьская, от ТК-51 до ТК-13 по ул. Захарченко в г. о. Электросталь (в т. ч. ПИР)“.

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети диаметром от 100 мм до 250 мм в двухтрубном исполнении — 392 п. м., сети диаметром от 250 мм до 400 мм в двухтрубном исполнении — 707,5 п. м. и сети диаметром свыше 400 мм в двухтрубном исполнении — 218,5 п. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.