В Электростали планируется капремонт более 1 км участков тепловой сети

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей в городском округе Электросталь. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Электросталь, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту тепловых сетей по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловой сети от ТК-155 до ТК-363а, от ТК-155 до ТК366, от ТК-406 до ТК-254 по ул. Спортивная, от ТК-163 до ТК-206, от ТК-162 до ТК-163 по ул. Корнеева, от ТК-161 до ТК-252а по ул. Загонова, от ТК-203 до ТК-161 по ул. Мичурина, от ТК-165а до ТК-168 по ул. К. Маркса в г. о. Электросталь (в т. ч. ПИР)». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать сети диаметром от 100 мм до 250 мм в двухтрубном исполнении — 995,30 п. м. и сети диаметром от 250 мм до 400 мм в двухтрубном исполнении — 767,40 п. м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.