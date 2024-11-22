В Электростали оперативно устраняют последствия урагана

Коммунальные службы городского округа Электросталь с самого утра занимаются ликвидацией последствий непогоды, которая обрушилась на московский регион накануне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Электростали сильный ветер повалил несколько деревьев в разных частях города и рекламную конструкцию на улице Победы. Сотрудники МБУ «Благоустройство» оперативно приступили к работам, они убирают и вывозят упавшие деревья и ветки, которые могут мешать пешеходам и автомобилистам, освобождают дороги и тротуары, а также проезды во дворах. В ликвидации последствий прошедшего урагана в городском округе задействованы четыре бригады и девять единиц техники.

Синоптики предупреждают жителей Подмосковья о похолодании и вероятности образования гололедицы на дорогах в ближайшие дни.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.

«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.