В Электростали благоустраивают дворы

Во дворе по адресу ул. Пушкина, д. 24/14, ул. Жулябина, д. 12 специалисты подрядной организации снимают старый асфальт и выравнивают покрытие. Также рабочие приступили к планировке тротуаров и парковочных мест, завезли новые бордюры.

В Электростали в этом году работы по комплексному благоустройству дворовых территорий запланировано провести в 12-ти дворах. И уже пять из них находятся в процессе благоустройства.

Комплексное благоустройство дворовых территорий проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.