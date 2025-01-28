В Электростали 29 января запланировано отключение света по ряду адресов

На энергообъектах, обслуживаемых АО «Мособлэнерго», будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей в Электростали, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для обеспечения безопасного выполнения работ временное отключение электричества планируется завтра, 29 января, с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Электросталь, территория СНТ «Горелый лес» в домах на ул. Центральная, ул. Мане, ул. Пикассо, ул. Шишкина, ул. Рублева, ул. Петрова-Водкина, ул. Зеленый дол, ул. Садовая, ул. Луговая, ул. Лермонтова, ул. Сафронова, ул. Морозовская.

По вопросам отключений и качества электроснабжения жители могут обращаться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по номеру телефона: 8 (495) 99-500-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно посмотреть на сайте компании по ссылке.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.