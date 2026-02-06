В Егорьевске завершили реконструкцию канализационного коллектора Мособлводоканала

В Егорьевске завершили масштабную реконструкцию участка левой ветки канализационного коллектора «Егорьевск-Воскресенск», что повысит надежность водоотведения для более 71 тысячи жителей и социальных объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Егорьевске завершили строительно-монтажные работы по реконструкции участка левой ветки канализационного коллектора «Егорьевск-Воскресенск». Проект направлен на повышение надежности системы водоотведения для жителей города и социальных учреждений.

В ходе работ специалисты проложили более 15 тысяч погонных метров нового самотечного коллектора из стеклокомпозитных труб диаметром 820 мм. Для долговечности конструкции и предотвращения всплытия в обводненных грунтах применили инновационное анкерное крепление.

На четырех участках — при пересечении с рекой Гуслица, ручьем, железнодорожными путями и автомобильными дорогами — прокладка коллектора велась бестраншейным методом продавливания стальных футляров с последующей протяжкой рабочей трубы. Это позволило минимизировать воздействие на инфраструктуру и окружающую среду.

Объект находится на балансе Мособлводоканала и обеспечивает водоотведение для города, включая детские сады, школы, медицинские и реабилитационные учреждения. Старый коллектор в черте города демонтировали или забетонировали в труднодоступных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.