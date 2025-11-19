В Егорьевске завершают подготовку электросетей к зимнему сезону

Подготовка электросетей к зиме выходит на финальный этап в городском округе Егорьевск. В этом году энергетики отремонтировали линии электропередачи, обновили распределительный пункт и усилили контроль за работой сетей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

За стабильное электроснабжение в Егорьевске отвечают две крупные энергокомпании. АО «Мособлэнерго» обеспечивает работу 273 трансформаторных подстанций в городе и ряде населённых пунктов, включая поселок Шувое, деревни Гридино, Верейку, Юрцово, Рязановский, село Радовицы, а также часть деревень Иваново, Клеменово и поселок Павлова. Остальную территорию обслуживает ПАО «Россети Московский регион».

В текущем году на 64 объектах энергетики провели капитальный ремонт, специалисты восстановили 21 километр линий электропередачи и расчистили более 20 гектаров просек. Завершена реконструкция распределительного пункта на улице Жукова Гора в Егорьевске.

За состоянием электросетей круглосуточно следят девять аварийных бригад. Для обеспечения бесперебойной работы социальных объектов подготовлены передвижные электростанции.

В округе действует единая дежурно-диспетчерская служба, куда жители могут обратиться при возникновении неполадок по телефону +7(49640)2-45-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.