В Егорьевске за сутки вывезли 2 тыс тонн снега

Коммунальные службы Егорьевска 20 февраля вывезли с улиц города около двух тысяч тонн снега. Снежная база на Владимирской улице принимает самосвалы со всего округа, где техника работает без остановок.

Снежная база в Егорьевске работает в непрерывном режиме. Самосвалы доставляют сюда снег, собранный на улицах, во дворах и на общественных территориях. Кузов объемом 40 кубометров заполняется за три – пять минут, однако дорога до базы занимает значительно больше времени, что увеличивает общий цикл работы техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.