В Егорьевске планируют построить котельную в 2026 году

В следующем году в округе Егорьевск планируют построить блочно-модульную котельную, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета муниципального округа Егорьевск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству блочно-модульной котельной в муниципальном округе Егорьевск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства по мероприятию: „Строительство БМК 1,6 МВт, расположенной по адресу: Московская область, муниципальный округ Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 121“. Планируется в рамках проведения закупки строительство котельной мощностью 1,6 МВт.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.