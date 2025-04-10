В Егорьевске пандусом оборудовали подъезд жилого дома, где живет инвалид

Егорьевская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере социальных прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что входная группа подъезда многоквартирного жилого дома в городском округе Егорьевск, в котором проживает женщина, страдающая заболеванием опорно-двигательного аппарата и передвигающаяся на инвалидной коляске, не оборудован пандусом, что создает препятствие для ее выхода на улицу без посторонней помощи.

В этой связи городская прокуратура внесла в адрес главы городского округа Егорьевск представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Принятыми мерами прокурорского реагирования входная группа подъезда жилого дома оборудована пандусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.