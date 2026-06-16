В Дзержинском модернизируют шесть тепловых пунктов

Модернизация системы теплоснабжения продолжается в городском округе Люберцы. В Дзержинском в этом сезоне капитально отремонтируют шесть центральных тепловых пунктов, на трех объектах уже начался монтаж нового оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы проходят при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» на 2023–2028 годы. Все мероприятия выполняются по графику, завершить их планируется до конца лета.

В центральной бойлерной на улице Ак. Жукова подготовили основание полов и частично установили новые агрегаты, включая узлы теплоносителя. Оборудование оснастят датчиками контроля параметров работы системы и учета тепловой энергии. После монтажа насосов подрядчик отремонтирует помещения и обновит фасад здания.

«Замена теплообменного оборудования также идет в ЦТП-5 на улице Лесной и ЦТП-24 на улице Угрешской. В настоящее время рабочие ведут подготовку, монтируют узлы ввода, завозят новое оборудование. В период отключения горячего водоснабжения на профилактику новое оборудование здесь будет смонтировано по постоянной схеме», — отметила заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

Для оперативного решения вопросов по обслуживанию многоквартирных домов, уборке территорий, вывозу мусора и содержанию объектов благоустройства работают Telegram-чат «Люберцы + Дзержинский» и аналогичный чат в MAX.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.