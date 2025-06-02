В двух населенных пунктах Серебряных Прудов 3 июня планово отключат свет

По информации диспетчера «Россети МР», 3 июня в связи с проведением плановых ремонтных работ будет производиться отключение электроэнергии по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С 8:00 до 17:00 света не будет по адресам: д. Яковлевское, с. Подхожее: ул. Б. Слобода (не более 4-х часов, в период указанного времени).

Количество проживающих на данной территории человек — 188 человек.

Количество садовых участков — 0 участков.

Социально — значимых объектов — 0.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.