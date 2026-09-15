В Сергиево-Посадском округе волонтеры очистили от мусора Черниговский лес

Экологическая акция «Чистый лес» прошла 12 сентября в Черниговском лесу Сергиева Посада. Более 30 волонтеров, студентов, представителей администрации и совета депутатов убрали территорию и расчистили тропинки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экологическая акция «Чистый лес» во второй раз прошла 12 сентября в Черниговском лесу Сергиева Посада. В уборке участвовали более 30 молодых людей, представители администрации и совета депутатов округа, волонтеры Подмосковья и студенты Сергиево-Посадского колледжа.

Специалист по работе с молодежью Молодежного центра «Атмосфера» Наталья Скобелева отметила, что участники объединились, чтобы сделать окружающий мир чище. Студенты колледжа также охотно присоединились к акции.

Глава Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова пояснила, что лес выбрали из-за его близости к городу: он обеспечивает жителей свежим воздухом. «Это наш лес, и мы пришли сегодня убрать мусор. Далеко вглубь шли и были очень приятно удивлены: мусора нет», — рассказала Ероханова.

Участники собрали немногочисленный мусор, а также убрали старые деревья, нависавшие над тропинками. Их спилили, распилили и сложили в стороне от проходов. После уборки волонтеров угостили горячим чаем, бутербродами и сладостями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.