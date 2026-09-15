сегодня в 15:48

Девочка бегала по крышам дорогих авто при пьяном отце в Подмосковье

В Подмосковье жители одного из ЖК сняли на видео опасные действия мужчины и маленького ребенка на припаркованной автостоянке. Он разрешал девочке бегать по дорогим припаркованным автомобилям, сообщается в аккаунте prigorod_lesnoe_2.0 в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина, находящийся, по словам очевидицы, в состоянии сильного алкогольного опьянения, гуляет с дочкой и другом. Он помогает несовершеннолетней забираться на капоты и крыши припаркованных машин.

После этого девочка начинает свободно передвигаться по иномаркам.

Автор видеозаписи за кадром отметила, что мужчина не препятствовал опасным играм. Он лично подсаживал ребенка на транспортные средства.

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