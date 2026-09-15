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Врач в Нижнем Новгороде прооперировал жителя Берлина

Здравоохранение

Нижегородский врач провел жителю Берлина комплексную артроскопию, сообщает ИА «Время Н».

Он устранил хронический вывих голеностопа и извлек из колена металлический осколок, находившийся там несколько лет.

«Вмешательство сложное, но малоинвазивное, поэтому пациент смог покинуть клинику уже на следующий день», — рассказал автор канала «Бокал прессека» в МАКС.

Ранее в Нижнем Новгороде впервые применили радиочастотную абляцию для лечения узлов щитовидной железы.

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