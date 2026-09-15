Тхэквондистка из Лобни завоевала серебро чемпионата ЦФО в Воронеже

Спортсменка из Лобни Вероника Макеева стала серебряным призером чемпионата Центрального федерального округа по тхэквондо, который завершился 13 сентября в Воронеже, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанница лобненской спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Вероника Макеева завоевала серебряную медаль на чемпионате Центрального федерального округа по тхэквондо. Соревнования завершились 13 сентября в Воронеже.

Александр Чернов и Михаил Вознюков из Лобни остановились в шаге от медалей. Чемпионат стал для них первым стартом во взрослой возрастной категории. Спортсменов готовит тренер Евгений Лим в спортивном клубе «Центр-Восток».

«Ребята выступили достойно. Вероника в очередной раз доказала, что входит в число сильнейших в округе. Парни получили бесценный опыт выступления во взрослой категории. Уверен, это только начало — впереди у ребят новые старты и новые победы», — прокомментировал тренер.

Ранее в 2026 году Макеева завоевала серебро первенства Московской области и золото первенства ЦФО в Смоленске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.