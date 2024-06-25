В Дубне строится подстанция повышенной мощности

сегодня в 17:43

В ближайшие годы на территории городского округа Дубна появится еще одна подстанция повышенной мощности. Она строится в рамках мероприятий по развитию инфраструктуры энергосистемы Московской области, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Городской округ Дубна вошел в программу повышения надежности электроснабжения АО „Мособлэнерго“ в текущем году, как и более тридцати муниципалитетов Московской области», — рассказал глава городского округа Максим Тихомиров.

Дубненские специалисты «Мособлэнерго» проводят ремонтную программу, в рамках которой будут заменены опоры линии электропередач, высоковольтные провода. Также будет выполнен ремонт и замена трансформаторных подстанций, произведут расчистку трасс от различной древесно-кустарниковой растительности.

Согласно программе повышения надежности электроснабжения на территории Дубненского округа в 2027 году будет построена подстанция мощностью 110 кВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.