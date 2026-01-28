В Дубне с ночи чистят улицы от снега

Коммунальные службы в Дубне и-за снегопада работают в авральном режиме. Специалисты в районе Левобережья закончили работу в 00:00, а приступили к расчистке в 05:00.

Фото - © Анастасия Игнатова Фото - © Анастасия Игнатова Фото - © Анастасия Игнатова Фото - © Анастасия Игнатова Фото - © Анастасия Игнатова

Активная работа по уборке дорог и дворов ведется на улицах Володарского, Центральной, Свободы, Тверской. На маршруты в городе выехали 16 тракторов с щетками, 7 комбинированных дорожных машин.

Предприниматели помогают городским коммунальным службам. Некоторые расчищают дорожки лопатами, а некоторые используют снегоуборочные отвалы. Один из горожан на своей «Ниве» установил подобное устройство и пользуется им свыше шести лет. Ковши производят в Кунгуре, они подходят не только для машин «Нива», но и на «УАЗ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

