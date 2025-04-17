В Дубне прокладывают газопровод к поселку для многодетных семей

В районе улицы Юркино в Дубне, где участки под строительство получили 383 многодетные семьи, проводят газ. Протяженность нового распределительного газопровода составляет почти 3 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы идут по программе «Социальная газификация», а это значит, что коммуникации до забора проложат бесплатно. Сейчас заканчивают второй ввод.

«Уже выполнено 90% земельных работ», — отметил советник директора филиала «Север» АО «Мособлгаз» Владимир Марков.

В рамках следующего этапа будет подготовлена исполнительная документация, затем произведена врезка и пуск газа. В августе голубое топливо пойдет по трубам в дома к жильцам. Первые улицы, которые будут подключены: Васильковая, Цветочная, Земляничная.

«Следующий отопительный период жители микрорайона встретят уже с газом. Будем продолжать работать над развитием инфраструктуры поселка для многодетных семей», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Это не только позволит существенно повысить качество жизни многодетных семей, но и значительно удешевит проживание в этом микрорайоне.

«Мы с нетерпением ждем подключение к газу, потому что это более дешевый источник энергии и, соответственно, меньше расходов будет, а значит больше денег останется на развитие детей», — поделился многодетный отец, житель поселка Олег Шаров.

Всего в Дубне принято 277 индивидуальных заявок на проведение голубого топлива. К 203 участкам газ уже подведен до границ, выполнено 144 пуска. В процессе подключения — еще 74. Работы продолжатся в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача – вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ – к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт – с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.