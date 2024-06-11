В Дубне приступили к увеличению электрических мощностей в СНТ «Мичуринец»

«Увеличиваем электрические мощности в СНТ „Мичуринец“. Строительно-монтажные работы уже начались», — следует из сообщения пресс-службы.



В прошлом году глава городского округа Дубна Максим Тихомиров провел выездное совещание, куда пригласили заместителя министра энергетики Московской области. Благодаря этому визиту и поддержке губернатора, удалось найти решение проблемы, которая долгие годы волновала тысячи жителей Дубны. В «Мичуринце» многие живут круглый год. Случалось, из-за перегрузки линии участки оставались без электричества.



"Уже поставили около ста новых опор, проложили пять километров кабеля. В этом месяце установим трансформаторную подстанцию. Причем такую, чтобы в будущем была возможность еще увеличить мощность. Работы проводит дубненский подрядчик под контролем «Мособлэнерго»-, отметил Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев