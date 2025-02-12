В Дубне приступили к установке нового водогрейного котла

Водогрейным и паровым котлам левобережной котельной города— от 40 до 50 лет. В этом году наконец наступило время модернизации. Сейчас в Дубну приехала первая машина из алтайского Бийска. В грузовом отсеке — детали современного водогрейного котла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня для нас, работников котельной, для города, важный и радостный день. Свершилось то, чего ждали почти 15 лет», — сказал начальник участка котельной № 3 Александр Фомичев.

В левобережном районе жилая застройка развивается быстрыми темпами, и уже сейчас котельная работает на предельной тепловой нагрузке. В рамках модернизации будет построен третий котел. Он позволит повысить надежность и стабильность теплоснабжения. Особенно в периоды, когда температура опускается ниже 20 градусов.

«В этом году благодаря поддержке Правительства региона мы, наконец, установим новый водогрейный котел и поменяем один из трех паровых котлов», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В ближайшие дни в наукоград доставят оставшееся оборудование для нового котла. Тем временем в Дубну прибыла группа монтажников и уже готова приступить к установке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.