В Дубне обеспечили электроснабжением потребителей левобережной части города

Специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение новых потребителей — владельцев нескольких частных домов на левобережной части города Дубна. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках договора технологического присоединения в конце апреля на улицах Орджоникидзе и Карла Маркса энергетики построили кабельно-воздушную линию напряжением 0,4 кВ общей протяженностью 90 м. Воздушная линия запитана от трансформаторной подстанции ТП-14. Линия построена с учетом дальнейшего подключения новых потребителей к сетям компании.

Всего с начала года в городском округе Дубна заключено 134 договора на технологическое присоединение общей мощностью 1 725 кВт.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.