В Дубне коммунальщики успешно справляются с последствиями циклона «Каэтано»

В Дубне ранним утром специалисты МБУ «ЖКУ» начали активную работу по устранению последствий циклона «Каэтано», который сформировал устойчивый снежный покров в городе. На текущий момент сотрудники предприятия ведут расчистку улиц и дворов, что особенно важно для обеспечения безопасного передвижения горожан, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Одним из приоритетных направлений работы стали автобусные остановки, которые требуют особого внимания в условиях снегопада. Специалисты стремятся обеспечить комфорт и безопасность пассажиров, чтобы они могли беспрепятственно пользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозам синоптиков, снегопад продолжится в течение дня, что создает дополнительные трудности для водителей. Важно помнить, что при таких условиях значительно увеличивается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому всем автовладельцам следует проявить особую внимательность на дорогах.

Для выполнения задач по уборке снега в Дубне задействовано более 20 единиц техники, в том числе 7 комбинированных дорожных машин, 16 тракторов МТЗ, 3 экскаватора погрузчика, и более 70 чел сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядчика. Также работы проводятся во дворах силами управляющих компаний, что позволяет ускорить процесс и обеспечить безопасность жителей.

Городская администрация призывает всех граждан быть осторожными и учитывать погодные условия при передвижении. Совместные усилия специалистов и неравнодушных горожан помогут сделать Дубну более безопасным и комфортным местом в условиях неблагоприятной погоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.