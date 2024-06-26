Работы по покосу травы продолжились в Дубне

Дубненский подрядчик приступил ко второму этапу покоса травы: в первую очередь рабочие косят траву во дворах, затем уже работают в парках и скверах, а также вдоль обочин дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Площадь дворовых территорий — более 250 тыс. квадратных метров, а территория города — более 800 тысяч квадратных метров. На объекте одновременно трудятся три бригады, работы по покосу травы выполняются в срок, движение идет по графику. Рабочие трудятся в светлое время суток, не мешая при этом жителям наукограда.

Есть специальные требования к выполняемым работам: трава на газоне должна быть высотой не более 5 см, а при кошении должны избегаться неровности в высоте. Также подрядчику необходимо убирать за собой все обрезки растительности с дорог и тротуаров, чтобы сохранить город в чистоте. Сотрудники подрядной организации используют как специальную технику, трактора, оборудованные косой, так и ручные триммеры.

«Радует глаз свежепостриженный газон. Приятно видеть, что родная Дубна преображается и меняется к лучше», — поделился глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.