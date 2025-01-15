В Дубне идет пуско-наладка нового котла

В тестовом режиме запущен котел в котельной Большой Волги, идет наладка всех систем. Работы по замене котла для отопления в котельной велись в течение полугода, сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Сделана полностью реконструкция котла — новые трубы, новое оборудование, новые датчики, все новое. В качестве подрядчика выступил производитель котлового оборудования, компания „Котлострой“. Удалось договориться о поставках материалов бесперебойно. Все приходило вовремя и в срок», — отметил заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин.

Бригады — квалифицированные, отметили сотрудники котельной. Их ждут по всей стране. Сейчас в Дубне на правобережной котельной на новом котле они отрабатывают аварийные режимы и имитируют внештатные ситуации, которые могут возникнуть — так проверяют все датчики. После этого котел запустят в работу.

«Тема отопления очень чувствительная в Московской области, поэтому сопровождаем каждую работу, связанную с прокладкой сетей, с котельными», — отметил депутат Московской областной Думы Александр Орлов.

Уже в этом году в Дубне продолжится работа по программе модернизации систем теплоснабжения.

«В левобережной котельной также заменим один котел, которому больше 50 лет, и построим новый, резервный. Работы проведёт уже проверенный подрядчик», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.