В Дубне ежедневно очищают от сосулек не менее 10 многоквартирных домов

В Дубне специалисты муниципальной управляющей компании ежедневно очищают от сосулек не менее 10 многоквартирных домов со скатными металлическими кровлями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под управлением МБУ «ЖКУ» находится около двухсот многоквартирных домов. Коммунальные службы работают в обеих частях города. Ежедневно три бригады, включая одну на автовышке, сбивают сосульки с крыш. В сложных случаях к работам привлекают альпинистов.

Четыре техника ежедневно проводят обходы и осмотры домов. На основе мониторинга составляется график очистки кровель. В среднем очищают 10 домов в день.

Согласно регламенту, если длина сосулек на крыше достигает 30 сантиметров, их обязаны ликвидировать в течение суток. При поступлении обращений от жителей опасные участки обрабатывают в срочном порядке.

Глава городского округа Максим Тихомиров отметил, что большинство домов, где сейчас ведутся работы, уже включены в план капитального ремонта кровель на 2026 год. Причиной образования наледи он назвал недостаточную изоляцию крыш.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.