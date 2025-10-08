В Дубне активно идет уборка опавшей листвы

На улицах Институтской части и в Левобережье в Дубне коммунальщики продолжают сбор листвы. Бригады вышли на участки вдоль дорог и тротуаров, а также на детские площадки и парковки. Такая работа регламентируется законом «О благоустройстве в Московской области». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Осенние листья в городе — это не только красиво, но и опасно. После дождей они превращаются в сырой «ковер», который сделает из тротуара скользкую поверхность, а значит, даже короткая прогулка может закончиться падением. Кроме того, уборка листвы помогает поддерживать аккуратный внешний вид улиц.

«Коммунальщики работают на опережение: оперативно собирают листву и тут же вывозят ее с улиц наукограда. Также листья убираем и в рамках субботников», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В России опавшую листву закон относит к отходам. Поэтому собранные мешки вывозят на специально оборудованные полигоны. 60% работ на улицах в Институтской части уже выполнено, после бригады перейдут в районы Черной речки и Большой Волги.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.