В Домодедово за неделю вывезли 40 тыс кубометров мусора

Коммунальные и дорожные службы Домодедова за неделю вывезли 40 тыс кубометров отходов и устранили 774 ямы. Работы обсудили на оперативном совещании под руководством главы округа Евгении Хрусталевой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании рассмотрели вопросы вывоза отходов, содержания территорий, дорожных работ и освещения. Генеральный директор «Каширский региональный оператор» Марина Мезенцева сообщила, что за неделю с территории округа вывезли 40 тыс кубометров мусора. За несанкционированный сброс отходов на контейнерные площадки нарушителям уже назначили штрафы на общую сумму 660 тыс рублей.

В дорожной сфере в системе СКПДИ оцифровали 264 ямы, устранили 774 дефекта покрытия. Подрядчики продолжают профилирование дорог с переходным типом покрытия и работы с применением фрезмассы. Идет благоустройство участка от Каширского шоссе до центральной проходной поселка санатория «Подмосковье», где устанавливают бордюрный камень.

По данным ГБУ МО «Мосавтодор», за неделю убрали грунт из-под ограждений на протяжении 7 км, очистили 1,5 км бордюров, скосили почти 20 тыс кв м травы и убрали мусор вдоль 28 км дорог. В нескольких микрорайонах выполнили ямочный ремонт площадью более 600 кв м, в Вострякове укрепляют обочины.

Специалисты обследуют 309 подъездов в 82 домах, включенных в программу капремонта на 2027 год. За неделю выявили 336 нарушений, большинство связано с содержанием дворов и навалами крупногабаритного мусора. В микрорайоне Белые Столбы зафиксировали крупную несанкционированную свалку на частной территории, к решению вопроса подключен территориальный отдел.

Также заключен контракт на устройство и капитальный ремонт сетей наружного освещения. Работы стартуют в микрорайоне Западный на улице Текстильщиков и в Белых Столбах на улицах Павлова и Новотелеграфной.

В сфере образования учебный год завершится 26 мая, с 1 июня начнутся государственная итоговая аттестация и летняя оздоровительная кампания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.