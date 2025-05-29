В Домодедово построен новый распределительный электропункт

сегодня в 09:27

В селе Юсупово завершено строительство нового распределительного пункта (РП-67), который стал частью масштабной программы по модернизации электросетевого комплекса в городском округе Домодедово, сообщили в пресс-службе округа.

Это второй из четырёх распределительных пунктов, которые планируется построить в округе в 2025 году. Новый объект обеспечит более качественное и надёжное электроснабжение порядка 5 тысяч человек — жителей деревень Шишкино, Уварово, Матчино, Голубино, Косино, Курганье, а также самого Юсупово.

«РП-67 „Юсупово“ имеет 18 ячеек и рассчитан на мощность 10 МВт. Благодаря новому РП будет произведено перераспределение нагрузок», — сообщил Александр Дурягин, главный инженер Домодедовского РЭС филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети».

Энергетики уже проложили 27 километров кабельных линий напряжением 10 кВ от подстанции «Прудная». На очереди — присоединение существующих ЛЭП к новому РП.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.