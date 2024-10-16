В Домодедове завершили работы по устройству систем наружного освещения

В Домодедове по просьбе жителей установили системы наружного освещения в 16 населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наша задача — сделать так, чтобы проблемные участки, которые тревожат жителей, были освещены», — глава Домодедова Евгения Хрусталева.

Работы уже завершили в мкр. Востряково, д. Истомиха, с. Вельяминово, д. Тупицино, д. Старосъяново, с. Добрыниха, мкр. Белые Столбы, с. Кузьминское, с. Ям, д. Карачарово, пос. Спасибо врачам, с. Введенское, ул. Светлая. Сейчас проводится оформление технологического присоединения к электрическим сетям и заключение договора на энергоснабжения. После завершения этих процедур освещение появится.

Заключен контракт на работы еще по 19 объектам. Уже сделано освещение в д. Курганье, пос. санатория «Подмосковье», с. Вельяминово, мкр. Барыбино. До конца года будет установлено свыше 600 светодиодных светильников. Кроме того, до конца года проведем замену кабельных линий и парковых светильников в сквере Памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС.

Подробный перечень населенных пунктов, где работы уже проведены и где планируются, опубликован на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.