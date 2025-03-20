В Домодедове введут в эксплуатацию новые распределительные пункты для повышения надежности электроснабжения

Специалисты компании «Россети Московский регион» работают над повышением качества и надёжности электроснабжения в населенных пунктах городского округа Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2025 году в округе введут в эксплуатацию четыре новых распределительных пункта: «Домодедово», «Степыгино», «Юсупово» и «Овчинки». Это поможет разгрузить существующую сеть, а также улучшить качество электрорснабжения более чем в 30 населенных пунктах округа. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы.

В деревне Степыгино идет монтаж провода на построенную высоковольтную линию для подключения нового распределительного пункта.

«Специалистами компании было проложено более 32 км кабельной линии 10 КВ с питающего центра 110 КВ „Прудное“, — рассказал Павел Крапчатов, мастер мобильной бригады № 6 Домодедовского РЭС филиала „Россети Московский регион“ — „Южные электрические сети“

Благодаря появлению нового распределительного пункта «Степыгино», для порядка четырех тысяч жителей этой деревни, а также Добрынихи, коттеджных поселков «Сказка» и «Дивный» улучшится качество элетроснабжения.

В районе села Домодедово еще один распределительный пункт готовится к запуску. Как и в других, здесь установлены 18 ячеек полной заводской готовности отечественной разработки. В нем есть все необходимые функции: коммутации, измерения, защиты и учета электроэнергии. Пункт полностью автоматизирован.

«Очень серьезный проект. Такого за последние десятилетия еще не было. Были вложены достаточно большие ресурсы в эту работу, и они принесут значительный эффект уже к текущему году. И к началу осенне-зимнего периода 2025–2026 годов мы увидим эффект. Качество и надежность электроснабжения в городском округе Домодедово будет значительно лучше», — рассказал Юрий Мухин начальник Домодедовского РЭС филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети».

В ходе строительства энергетики компании «Россети Московский регион» проложили более 60 км кабельных линий, свыше 3 км воздушных линий. Все это позволит перевести нагрузку с существующих фидеров порядка 40 МВатт мощности, обеспечив резервирование существующих сетей, а в целом, повысить надежность электроснабжения, в том числе и в период низких температур.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.