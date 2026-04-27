В Домодедове восстановили электроснабжение

Сильный снегопад 27 апреля привел к отключениям электро-, водо- и теплоснабжения в ряде населенных пунктов Домодедова. Аварийные бригады устраняют последствия непогоды, восстановить подачу электроэнергии планируют к 15:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В понедельник на территорию городского округа обрушился сильный снегопад. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до среды. Из-за непогоды зафиксированы технические неисправности на линиях электроснабжения.

Частично отсутствует свет в населенных пунктах Краснопутьского административного округа, микрорайонах Белые Столбы и Барыбино, а также в Матчино, Щеглятьево, Акулинино, Голубино, Колычево, Шубино и Семиврагах. На местах работают 17 аварийно-восстановительных бригад и задействованы 10 передвижных электростанций. Плановый срок восстановления электроснабжения — 15:00.

Временно под отключение попали и объекты водо- и теплоснабжения. Перебои отмечены на объектах МУП «Домодедовский водоканал» в Вострякове, Юсупове, Красном Пути, Чурилкове, Косине, КШИ, Голубине, Колычеве, Житневе и на ЦОС. Снижены параметры подачи холодной и горячей воды, а также отопления. На объектах МУП «Теплосеть» нарушения затронули котельные Русь, Красный Путь, КШИ, Талалихина, Авенариуса, ВСШ, Автодор, Чурилково, Петровское и Косино. Ориентировочный срок восстановления — в течение трех часов, при необходимости организуют подвоз воды. Канализационные станции работают с привлечением спецтехники.

«Для координации сил и своевременного реагирования созданы региональный и местный оперативные штабы. Ситуацию держу на контроле», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.