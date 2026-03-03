В Домодедове в 2026 году догазифицируют 11 СНТ

Администрация Домодедова 2 марта на оперативном совещании сообщила о планах догазификации 11 садовых товариществ в 2026 году и о завершении строительства газопроводов к двум деревням, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в городском округе Домодедово планируют догазифицировать СНТ «Шаховы сады», «Антоновка», «Березка», «Березки-2», «Ласточка», «Мечта», «Пруды», «Сталь», «Центросоюзовец», «Новое Заборье» и «Фильм».

Завершено строительство газопроводов к деревням Проводы и Ярлыково. Жители этих населенных пунктов уже в 2026 году смогут подать заявки по программе «Социальная газификация». Открытая встреча со специалистами «Мособлгаза» по вопросам подключения и обслуживания оборудования пройдет 10 марта в 15:00 в МКЦ «Победа».

Также на совещании сообщили о кадровых и производственных вопросах. Начальником управления ЖКХ назначен Кирилл Лях, ранее занимавший должность заместителя директора службы безопасности парков округа.

За неделю в округе очистили 2124 км дорог, обработали 687 км и вывезли 49 тыс. кубометров снега. Подрядчикам поручили усилить контроль за участками с движением общественного транспорта и тротуарами из-за риска гололедицы. В ближайшее время «Россети Московский регион» начнет ремонтную кампанию, график плановых отключений разместят на официальном сайте округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.