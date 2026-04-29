Подмосковные шпажисты выиграли золото и серебро в Казани

Спортсмены Московской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по фехтованию, который прошел с 22 по 29 апреля 2026 года в Казани, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионом страны в дисциплине «шпага» среди мужчин стал Дмитрий Швелидзе, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и УОР №2 из Звенигорода. В финале он победил соперника из Санкт-Петербурга. Бронзовые награды завоевали спортсмены из Москвы и Новосибирской области.

Серебряную медаль в личном первенстве среди женщин выиграла Кристина Ясинская из областного центра олимпийских видов спорта и СШОР по фехтованию в Химках. Победу одержала представительница Москвы, бронза — у спортсменок из Москвы и Самарской области.

Чемпионат России проходил в Казани в рамках федеральной программы «Спорт России». В турнире участвовали более 500 фехтовальщиков, которые разыграли 12 комплектов медалей в личных и командных соревнованиях по шпаге, рапире и сабле. Соревнования стали этапом отбора в национальную сборную для участия в летних чемпионатах Европы и мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.