Росгвардеец из Воскресенска стал героем рубрики в Подмосковье

Сотрудник вневедомственной охраны из Воскресенска Владимир И. стал героем рубрики «Знай наших» в международный день танца. Он более 20 лет занимается народной хореографией и выступает в составе ансамбля «Карусель», сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Московской области.

Сержант полиции Владимир И. служит в Воскресенском отделе вневедомственной охраны. Параллельно он является участником основного состава народного коллектива — ансамбля народного танца «Карусель» дворца культуры «Химик» городского округа Воскресенск.

Танцами росгвардеец занимается с шести лет. За это время коллектив неоднократно становился призером международных, всероссийских и региональных конкурсов. По его словам, за внешней легкостью народного танца стоит многолетний труд, отработка каждого движения и глубокое изучение культурных традиций.

«Самое сложное — это точно передать характер танца, его настроение, культуру. Иногда один элемент отрабатывается часами», — отметил сотрудник вневедомственной охраны.

Особым достижением он считает выступление на гала-концерте одного из конкурсов, где ансамбль завоевал два Гран-при в разных номинациях.

Владимир подчеркнул, что решение пойти на службу было осознанным.

«Мне предложили попробовать себя в службе, и я сразу заинтересовался. Это большая ответственность. В детстве я хотел помогать людям, думал о медицине, но не сложилось. А здесь понял — это мой шанс быть полезным обществу», — пояснил он.

По его словам, занятия танцами помогают сохранять внутреннее равновесие и развивают дисциплину, выносливость и умение работать в команде, что положительно сказывается на служебной деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.