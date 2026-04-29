В Подмосковье изменят расписание транспорта в майские праздники

Расписание общественного транспорта Подмосковья изменится в первые майские праздники. 1–3 мая автобусы и пригородные поезда будут работать по особому графику, назначены дополнительные рейсы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Автобусы областных перевозчиков 2 мая будут работать по расписанию субботы, а 1 и 3 мая — по графику воскресенья. В праздничные дни на маршрутах региона выйдут более 6,5 тыс. автобусов, из них свыше 4,3 тыс. — перевозчика «Мострансавто».

Пригородные поезда 30 апреля проследуют по расписанию пятницы, 1 и 2 мая — по расписанию субботы, 3 мая — по расписанию воскресенья. На период праздников назначено 49 дополнительных поездов, в том числе рейсы Москва — Муравьево, Москва — Тула-1, Москва — Владимир, Москва — Калуга-1 и другие.

30 апреля вместо экспресса №7191 Москва — Малоярославец без указания мест назначат фирменный экспресс №7093 Москва — Калуга-1 отправлением в 20:35 с гарантированным предоставлением мест.

С 30 апреля увеличится количество поездов между Россией и Беларусью. С 1 мая на постоянной основе начнет курсировать дополнительный рейс Смоленск — Витебск — Смоленск, с 30 апреля — Смоленск — Орша — Смоленск. Также на праздники добавят рейсы между Смоленском и Витебском.

На объектах транспортной инфраструктуры и в автопарках усилят меры безопасности, с водителями проведут дополнительные инструктажи по ПДД и перевозке пассажиров. Пассажирам рекомендуют заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.