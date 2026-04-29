Антон Блинов провел встречу со школьниками в Химках

Патриотическая встреча со школьниками прошла 28 апреля в центре «Покров» в Луневе городского округа Химки в рамках проекта «Связь времен: память и подвиг». Ребят познакомили с военными экспонатами участников специальной военной операции и Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники мероприятия увидели экспонаты, связанные с историей Великой Отечественной войны и специальной военной операции, а также узнали о подвигах военнослужащих. Организаторы рассказали школьникам о значении героических событий прошлого и их влиянии на современность.

«Важно, чтобы молодое поколение знало о героизме своих предков и гордилось их подвигами», — отметил лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

Мероприятие провели в рамках проекта, направленного на сохранение памяти о подвигах земляков и формирование гражданской позиции молодежи.

«Патриотизм — это не просто слова, это действия, которые мы совершаем ради будущего нашей страны», — подчеркнула лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Организаторы отметили, что такие встречи помогают укреплять связь между поколениями, воспитывают чувство ответственности и уважение к истории страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.